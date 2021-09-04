Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов вывел сборную России с капитанской повязкой на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра. 24-летний хавбек стал 33-м капитаном в истории российской сборной за всю историю (за исключением футболистов, принимавших повязку по ходу встреч после замен капитанов).
Кроме того, Баринов стал третьим капитаном сборной в трёх последних матчах. В заключительной игре Евро-2020 с Данией (1:4) капитанскую повязку надевал Артём Дзюба, в дебютной игре при Валерии Карпине против Хорватии (0:0) капитаном был Георгий Джикия. Напомним, что Карпин после невызова предыдущего штатного капитана Дзюбы заявил, что капитанская повязка в сентябрьских матчах будет переходящей.
Отметим, что сам Карпин был капитаном команды в трёх матчах — в 1996, 2000 и 2001 году.
Полный список капитанов сборной России выглядит следующим образом:
1. Виктор Онопко (87 матчей)
2. Андрей Аршавин (39)
3. Артём Дзюба (27)
4-6. Алексей Смертин (19)
4-6. Роман Широков (19)
4-6. Игорь Акинфеев (19)
7-8. Сергей Семак (17)
7-8. Василий Березуцкий (17)
9. Игорь Денисов (12)
10. Станислав Черчесов (6)
11-12. Игорь Шалимов (5)
11-12. Дмитрий Лоськов (5)
13-15. Александр Бородюк (4)
13-15. Евгений Алдонин (4)
13-15. Георгий Джикия (4)
16-19. Дмитрий Харин (3)
16-19. Валерий Карпин (3)
16-19. Егор Титов (3)
16-19. Фёдор Смолов (3)
20-22. Юрий Никифоров (2)
20-22. Дмитрий Аленичев (2)
20-22. Юрий Газинский (2)
По одному матчу: Андрей Тихонов, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Александр Мостовой, Игорь Чугайнов, Сергей Овчинников, Дмитрий Хохлов, Алексей Березуцкий, Вячеслав Малафеев, Сергей Игнашевич, Дмитрий Баринов.
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