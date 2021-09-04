Российская фигуристка Аделия Петросян без падений исполнила произвольную программу на этапе юниорской серии Гран-при в Кошице (Словакия).

Ученица Этери Тутберидзе начала свое выступление с четверного тулупа, который исполнила с помаркой, но избежала падений. Затем Петросян прыгнула сольные тройной лутц и два двойных акселя, каскад тройной лутц — тройной сальхов через ойлер, тройной флип — тройной тулуп и тройной флип — двойной тулуп.

Судьи оценили выступление Аделии на 131,91 балла. По сумме двух программ она набрала201,21 балла и вышла на промежуточное первое место.

После Петросян выступят еще две россиянки — Вероника Жилина и Софья Муравьева.