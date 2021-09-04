СКА выигрывает у «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После двух периодов счёт 3:2 в пользу армейцев.

Счёт на пятой минуте первого периода открыл армеец Василий Токранов с передач Антона Бурдасова и Степана Фальковского. На девятой минуте Денис Алексеев забросил ответную шайбу с передачи Павла Красковского.

На 24-й минуте Йоонас Кемппайнен с передач Марата Хуснутдинова и Андрея Кузьменко снова вывел СКА вперёд. На 28-й минуте Антон Марченко с передач Андре Петерссона и Максима Шалунова вновь сравнял счёт.

За 1 минуту и 2 секунды до конца второго периода Хуснутдинов с передач Владислава Каменева и Кемппайнена забил третий гол СКА.

Напомним, что в матче дебютировал 18-летний форвард СКА Фёдор Свечков, а в первом звене вышел 16-летний Матвей Мичков.