ЦСКА одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2. Первый период завершился нулевой ничьей. Во втором Максим Григоренко открыл счёт на 27-й минуте в большинстве с передачи Никиты Нестерова.

Рижане до второго перерыва забросили две шайбы с интервалом всего в 46 секунд. На 29:08 Николай Елисеев также в большинстве сравнял счёт с передач Лауриса Дарзиньша и Оскарса Цибульскиса. А на 29:54 Хантер Шинкарек с передачи Эмиле Пуарье вывел рижан вперёд.

В третьем периоде на 48-й минуте Антон Слепышев в большинстве с передач Лукаса Уолмарка и Никиты Нестерова сделал счёт равным, а на 58-й минуте Сергей Андронов в меньшинстве с передачи Александра Попова забросил победную шайбу.

Для ЦСКА эта победа стала первой под руководством Сергея Фёдорова. В стартовой игре столичные армейцы всухую уступили «Авангарду» (0:4).