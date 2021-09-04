На стадионе в Никосии стартовал матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 Кипр — Россия. Команды вышли на игру в следующих составах:

Кипр: Неофитос — Панайотиу, Кателарис, Каро — Псалтис, Кастанос, Артиматас, Иоанну — Питтас, Папулис, Лоизу.

Запасные — Панайи, Деметрис, Гогич, Захариу, Кирияку, Авраам, Русиас, Христофи, Иоанну, Илиа, Ционис.

Россия: Гильерме — Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников — Ерохин, Баринов, Головин — Миранчук, Смолов, Черышев.

Запасные — Дюпин, Лунёв, Мухин, Осипенко, Заболотный, Бакаев, Зобнин, Сутормин, Жемалетдинов, Захарян, Тюкавин, Кузяев.

Судит встречу испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Этот матч стал первым выездным для России под руководством Валерия Карпина.