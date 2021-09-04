Гонщики «Хааса» Никита Мазепин и Мик Шумахер избежали наказания за инцидент во время квалификации «Гран-при Нидерландов». Оба гонщика помешали пилоту «Астон Мартина» Себастьяну Феттелю проехать быстрый круг из-за слишком медленного движения.

Россиянин и немец ехали слишком медленно, заблокировав движение Феттелю.

Стюарды учли то, что на трассе было много машин, ехавших с разной скоростью, а сам Феттель видел, что у него могут быть помехи и сообщил об этом по радио.

Феттель в результате квалификации показал 17-й результат, Шумахер стал 19-м, Мазепин последним, 20-м.