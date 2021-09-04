«Зенит» стал обладателем Кубка Кондрашина и Белова. В финальном матче сине-бело-голубые с разгромным счётом победили ЦСКА со счётом 100:73.

К большому перерыву «Зенит» вёл в счёте с преимуществом 18 очков, а завершил с разностью «+27».

Счёт по четвертям: 27:19, 26:16, 21:21, 26:17.

Александр Белов — центровой «Спартака» и лидер сборной СССР, автор решающего броска на последних секундах в легендарном финале Олимпиады-1972 СССР — США.

Владимир Кондрашин руководил ленинградским «Спартаком» и олимпийской сборной СССР на Олимпиаде 1972 года.