СКА одержал вторую победу в двух играх регулярного чемпионата КХЛ-2020/21. В Выездной встрече с «Локомотивом» армейцы выиграли по буллитам — 4:3.

Счёт на пятой минуте первого периода открыл армеец Василий Токранов с передач Антона Бурдасова и Степана Фальковского. На девятой минуте Денис Алексеев забросил ответную шайбу с передачи Павла Красковского.

На 24-й минуте Йоонас Кемппайнен с передач Марата Хуснутдинова и Андрея Кузьменко снова вывел СКА вперёд. На 28-й минуте Антон Марченко с передач Андре Петерссона и Максима Шалунова вновь сравнял счёт.

За 1 минуту и 2 секунды до конца второго периода Хуснутдинов с передач Владислава Каменева и Кемппайнена забил третий гол СКА.

В третьем периоде на 55-й минуте Егор Аверин с передачи Данила Мисюля перевёл встречу в овертайм.

Победный буллит у СКА провёл Андрей Кузьменко. Также шайбами у армейцев отметились Линден Вей и Кирилл Марченко, а вот Антон Бурдасов не реализовал свою попытку. У «Локомотива» забил только Андре Петерссон. Рейд Буше, Александр Полунин и Эдуард Паскуаль не смогли переиграть Александра Самонова.

В первом звене СКА вышел 16-летний Матвей Мичков, проведший вторую игру за основной состав. Он провёл на льду 10 минут 59 секунд и не отметился результативными действиями. Также в составе СКА дебютировал 18-летний Фёдор Свечков, получивший 14 минут 32 секунды.

Напомним, что в стартовой игре сезона СКА победил «Северсталь» 3:2.