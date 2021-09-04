Сборная России побеждает Кипр после первого тайма в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:0. Счёт уже на шестой минуте открыл хавбек «Зенита» Александр Ерохин с передачи Фёдора Смолова. Для игрока этот мяч стал вторым в 28 встречах за национальную команду.

Команды играют в следующих составах:

Кипр: Неофитос — Панайотиу, Кателарис, Каро — Псалтис, Кастанос, Артиматас, Иоанну — Питтас, Папулис, Лоизу.

Запасные — Панайи, Деметрис, Гогич, Захариу, Кирияку, Авраам, Русиас, Христофи, Иоанну, Илиа, Ционис.

Россия: Гильерме — Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников — Ерохин, Баринов, Головин — Миранчук, Смолов, Черышев.

Запасные — Дюпин, Лунёв, Мухин, Осипенко, Заболотный, Бакаев, Зобнин, Сутормин, Жемалетдинов, Захарян, Тюкавин, Кузяев.

Гол Ерохина стал первым для сборной России при Валерии Карпине. В дебютной встрече россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0).