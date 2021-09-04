«Зенит» стал обладателем Кубка Кондрашина и Белова. В финальном матче сине-бело-голубые с разгромным счётом победили ЦСКА со счётом 100:73.
К большому перерыву «Зенит» вёл в счёте с преимуществом 18 очков, а завершил с разностью «+27».
Счёт по четвертям: 27:19, 26:16, 21:21, 26:17.
«Зенит» — ЦСКА. С мячом Шабазз Напьер. Фото — Валентин Егоршин/Nevasport
«Зенит» — ЦСКА. Фото — Валентин Егоршин/Nevasport
Торнике Шенгелия. Фото — Валентин Егоршин/Nevasport
Миндаугас Кузминскас. Фото — Валентин Егоршин/Nevasport
Болельщики БК «Зенит». Фото — Валентин Егоршин/Nevasport
«Зенит» — ЦСКА. С мячом Шабазз Напьер. Фото — Валентин Егоршин/Nevasport
«Зенит» — ЦСКА. Фото — Валентин Егоршин/Nevasport
Матеуш Понитка. Фото — Валентин Егоршин/Nevasport
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