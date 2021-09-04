Сборная России по волейболу выиграла у Нидерландов в матче группового турнира чемпионата Европы — 3:2. Россияне крупно выиграли первый сет со счётом 25:13, во втором уступили 19:25, затем снова вышли вперёд 25:21 и проиграли четвёртый сет с таким же счётом — 21:25. На тай-брейке подопечные Туомаса Саммвелвуо вырвали победу — 3:2.

В стартовой игре турнира Россия уступила Турции — 1:3.

В групповом раунде россиянам предстоят игры с Финляндией (5 сентября), Испанией (7 сентября) и Северной Македонией (8 сентября).

В плей-офф выйдут по четыре команды из каждой из четырёх групп.

Игры группы C с участием России проходят в Финляндии. Также чемпионат Европы принимают Польша, Чехия и Эстония.