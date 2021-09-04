Сборная России увеличила преимущество в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 против Кипра. На 55-й минуте свой первый мяч за национальную команду забил Рифат Жемалетдинов. Эффектный голевой пас ему в одно касание отдал партнёр по «Локомотиву» Фёдор Смолов. На счету Смолова два голевых паса в матче — на шестой минуте он отдал результативную передачу на Александра Ерохина.

Жемалетдинов вышел на замену в перерыве, заменив Дениса Черышева.

Команды играют в следующих составах:

Кипр: Неофитос — Панайотиу, Кателарис, Каро — Псалтис, Кастанос, Артиматас, Иоанну — Питтас, Папулис, Лоизу.

Запасные — Панайи, Деметрис, Гогич, Захариу, Кирияку, Авраам, Русиас, Христофи, Иоанну, Илиа, Ционис.

Россия: Гильерме — Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников — Ерохин, Баринов, Головин — Миранчук, Смолов, Черышев (Жемалетдинов, 46).

Запасные — Дюпин, Лунёв, Мухин, Осипенко, Заболотный, Бакаев, Зобнин, Сутормин, Захарян, Тюкавин, Кузяев.