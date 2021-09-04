Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин выразил недовольство действиями партнёра по команде Мика Шумахера в квалификации «Гран-при Нидерландов». Пилот считает, что сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера намеренно мешал ему при выборе позиции на трассе.

«Я должен был определять темп на круге при выезде из боксов, он не должен был меня обгонять. Он во второй раз обогнал меня и начал сдерживать. Шумахер намеренно запорол мою последнюю попытку, — цитирует The Race Мазепина. — Если ты сделал это один раз, ладно. Но если ситуация повторяется, значит он действовал намеренно. Меня подставили, я об этом уже сообщил, и в команде согласились. Не знаю, что ответит Мик».

По итогам квалификации Мазепин занял последнее место, Шумахер — предпоследнее. Оба гонщика дебютировали в «Королевских гонках» в этом году и ещё не набрали ни одного очка.