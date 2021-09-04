Нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин вышел на замену в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра. 19-летний форвард на 75-й минуте заменил автора двух голевых передач Фёдора Смолова.

Форвард московского «Динамо» стал третьим футболистом национальной команды, рождённым в XXI веке. Сын прославленного игрока в хоккей с мячом Александра Тюкавина родился 22 июня 2002 года.

Первым игроком XXI века стал Максим Мухин (4 ноября 2001 года), вышедший на замену в игре со Словенией в марте этого года (2:1). Всего на его счету пять игр за сборную.

Вторым после Мухина стал одноклубник Тюкавина Арсен Захарян (26 мая 2003 года), вышедший в стартовом составе в предыдущей игре сборной — против Хорватии (0:0).