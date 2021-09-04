Сборная России одержала победу над Кипром в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 — 2:0. Счёт на шестой минуте открыл Александр Ерохин. Для хавбека «Зенита» этот гол стал вторым в 28 играх за национальную команду. Впервые он отличился 10 сентября 2019 года в товарищеской игре с Чехией (5:1).

Гол Ерохина стал первым для сборной России под руководством Валерия Карпина. В дебютной игре под его руководством россияне сыграли нулевую ничью с Хорватией (0:0).

На 55-й минуте свой первый гол за сборную забил Рифат Жемалетдинов. Хавбек «Локомотива» проводил седьмой матч за национальную команду.

В обоих случаях голевые пасы отдавал партнёр Жемалетдинова по команде Фёдор Смолов.

Команды играли в следующих составах:

Кипр: Неофитос — Панайотиу (Авраам, 61), Кателарис, Каро — Псалтис (Захариу, 77), Кастанос, Артиматас (Кирияку, 72), Иоанну — Питтас (Ционис, 61), Папулис (Илиа, 72), Лоизу.

Россия: Гильерме — Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников — Ерохин, Баринов, Головин (Кузяев, 67) — Миранчук (Бакаев, 64), Смолов (Тюкавин, 75), Черышев (Жемалетдинов, 46).

Россия с 10 очками временно возглавила свою группу H. Сегодня её может догнать Хорватия, которая позднее сыграет со Словакией.