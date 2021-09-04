Сборная России одержала сухую победу над Кипром в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 — 2:0. Голами отметились Александр Ерохин (6-я минута) и Рифат Жемалетдинов (55-я минута). Эта победа стала первой под руководством Валерия Карпина.

В дебютной встрече под руководством Карпина 1 сентября россияне сыграли вничью с Хорватией — 0:0. Таким образом, команда провела две сухие встречи подряд впервые с 2020 года. Тогда россияне сыграли две нулевых ничьи: сперва с Венгрией в Лиге наций, а затем с Молдавией в товарищеском матче.

Если же учитывать только нетоварищеские встречи, то россияне сыграли два «сухаря» подряд впервые с октября 2019 года. Тогда команда не пропустила в играх отбора на Евро-2020 против Шотландии (4:0) и также Кипра (5:0). Последняя встреча вывела сборную в финальную стадию турнира. Примечательно, что в тех матчах место в воротах также занимал Гильерме.

Сухая серия голкипера «Локомотива» в сборной России сейчас составляет 206 минут. Свой лучший результат — 368 минут — голкипер установил осенью 2019 года, упомянутые игры с Шотландией и Кипром также вошли в ту серию.

Рекорд сухой серии в воротах сборных СССР, СНГ и России принадлежит Игорю Акинфееву. Голкипер ЦСКА с 2011 по 2013 год не пропускал 763 минуты подряд.