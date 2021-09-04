Сборная Словении одержала сухую победу над Мальтой в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:0. Единственный мяч с пенальти на 45-й минуте провёл Санди Ловрич.

90 минут в матче отыграли бывший защитник «Зенита» Миха Мевля и хавбек ЦСКА Яка Бийол.

Словения и Мальта играют в одной группе с Россией, которая сегодня в параллельной встрече обыграла Кипр — 2:0. Голами отметились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.

Ещё в одной встрече группы Словакия примет Хорватию, встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.

Словения занимает третье место в таблице группы H с 7 очками, Мальта идёт пятой, имея в активе 4 очка.