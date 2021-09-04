Турецкий клуб «Антальяспор» одержал победу над другим представителем турецкой Суперлиги «Ризеспор» в товарищеском матче — 2:1. Счёт был открыт на 51-й минуте. Игрок «Ризеспора» Дамьян Джокович забил в свои ворота. Через две минуты Хуссам Гача забил ответный мяч, сравняв счёт.

На 60-й минуте Хаджи Райт забил победный мяч.

В стартовом составе «Антальяспора» появился 34-летний защитник Фёдор Кудряшов. Россиянин выступает за «Антальяспор» с начала 2020 года. В прошлом сезоне он провёл за клуб 42 матча в чемпионате и Кубке страны. Летом контракт Кудряшова истёк, но в августе он заключил новое соглашение, однако на поле в официальных играх ещё не появлялся.

Кудряшов числился в расширенной заявке сборной России по футболу на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022, но не попал в окончательный список.