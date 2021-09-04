Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, оценила игру национальной команды против Кипра в отборочном турнире ЧМ-2022 (2:0). Победа стала первой для россиян под руководством Карпина.

«Я, конечно, не эксперт, не мне судить, но да, это, наверное, не то, что мы ожидали увидеть, — цитирует «Рейтинг букмекеров» Дарью Карпину. — Главное, что одержали победу. Надо уже думать о следующем матче и готовиться к нему. Поздравила ли Валерия Георгиевича? Еще нет, на эмоциях еще даже не успела ему написать».

Следующую игру Россия проведёт дома против Мальты 10 сентября. В дебютном матче под руководством Карпина россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0).