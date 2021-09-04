Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов забил свой первый гол в составе сборной России. 24-летний хавбек отличился на 55-й минуте игры отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра (2:0), через 9 минут после выхода на замену.

Жемалетдинов стал 99-м автором гола в составе национальной команды. Следующий игрок, который забьёт первый мяч за сборную, станет юбиляром.

Предыдущим новым голеадором стал Александр Соболев, отличившийся 8 октября 2020 года против Швеции (1:2).

Рекорд по голам за сборную России делят Александр Кержаков и Артём Дзюба (по 30 мячей).