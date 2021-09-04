Российская фигуристка Вероника Жилина прокомментировала свою победу на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице. 13-летняя ученица академии Евгения Плющенко в произвольной программе исполнила двойной аксель, четверной сальхов, каскад из четверного и тройного тулупов, тройной флип, тройной лутц, каскад из четверного и двойного тулупа с помаркой, а также каскад из тройных лутца и сальхова через ойлер.

«Любимый четверной? Люблю все одинаково. Хочу в течение сезона доказать, что умею катать программы чисто, без помарок», — сказала Жилина в интервью официальному YouTube-каналу юниорского «Гран-при».

Весь пьедестал на этапе в Словакии заняли представительницы России. Второй стала ещё одна ученица Плющенко Софья Муравьёва, Замкнула тройку лидеров Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе. На четвертой строчке расположилась Мария Захарова (190,33) из группы Анны Царевой.