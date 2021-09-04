Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко поздравил свою ученицу Веронику Жилину с победой на этапе юниорского «Гран-при» в словацком Кошице. Жилина выиграла по сумме двух программ 216,92 балла. Второй стала ещё одна ученица Плющенко Софья Муравьёва (208,25).

«Ника, ты – космос! Произвольная программа с тремя чисто исполненными четверными – 4S, 4Т-3T, 4T-2T – сложнейший контент для 13-летней девочки! Поздравляю Веронику с победой на третьем этапе Гран-При среди юниоров», — написал Плющенко в сториз Инстаграм.

Также прославленный фигурист поздравил с серебром Муравьёву и отметил, что Кошице всегда был для него счастливым городом, и все его ледовые шоу проходят с большим успехом.