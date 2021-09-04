Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра (2:0), сообщает официальный Телеграм-канал сборной.

Головин провёл на поле 67 минут, после чего был заменён на Далера Кузяева. Игра для него стала 43-й в составе национальной команды — это лучший результат среди футболистов, вызванных на сентябрьские матчи сборной.

Голами в игре Кипр — Россия отметились Александр Ерохин (6-я минута) и Рифат Жемалетдинов (55-я минута). В обоих случаях автором голевого паса стал Фёдор Смолов.

Это первая победа сборной под руководством Валерия Карпина. В первой игре при 52-летнем специалисте россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0).