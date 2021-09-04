Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу над Кипром (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022. Голами отметились Александр Ерохин (6-я минута) и Рифат Жемалетдинов (55-я минута). В обоих случаях голевые пасы отдал Фёдор Смолов.

«Хотелось бы и 3:0, и 8:0. Но есть, что есть. Главное, что не потеряли очки. Мы этого добились. А игра не порадовала, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Карпина. — Что касается Смолова, то если бы он сыграл с Хорватией, возможно, он бы выглядел сегодня, мягко говоря, не очень».

Это первая победа сборной под руководством Валерия Карпина. В первой игре при 52-летнем специалисте россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0). Следующий матч сборная России проведёт 10 сентября дома против Мальты.