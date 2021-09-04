Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу над Кипром (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022. Хавбек вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 67-й минуте на Далера Кузяева. Его признали лучшим игроком встречи.

«Все получилось так, как и должно быть в таких матчах. Важно было побыстрее забить, чтобы потом играть уже с определенным запасом. Поэтому, конечно, гол в самом начале встречи имел большое значение, — цитирует «Спорт-Экспресс» Головина. — То же самое можно сказать и про второй мяч, который мы забили практически сразу после перерыва. Понятно, что не все получалось идеально, в каких-то эпизодах можно было сыграть чуть иначе, но идет борьба за выход на чемпионат мира».

Это первая победа сборной под руководством Валерия Карпина. В первой игре при 52-летнем специалисте россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0). Следующий матч сборная России проведёт 10 сентября дома против Мальты.