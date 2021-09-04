Сборная Украины по футболу побеждает Францию к перерыву матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022. Счёт открыл полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко эффектным ударом в девятку из-за пределов штрафной на 44-й минуте.

Составы команд выглядят следующим образом:

Украина: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Яремчук, Цыганков.

Франция: Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь, Коман, Тшуамени, Погба, Рабио, Гризманн, Марсьяль.

Напомним, что Франция — действующий чемпион мира. В случае победы Украина выйдет на второе место в таблице группы D. В четырёх предыдущих встречах украинцы сыграли вничью. Франция в первых четырёх играх не потерпела ни одного поражения, одержав две победы и дважды сыграв вничью.