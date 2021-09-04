Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра (2:0). Он посетовал, что команда показала недостаточно яркий футбол.

«Главное — выиграли! Немного, конечно, обидно, что Кипр порой нас возил. Но с кем не бывает?! Игры вот только особо нет. Да и откуда она вдруг возьмётся? Игроки всё те же. Здесь важно набирать очки. Объективно побед над Словакией и Словенией должно хватить для первого места», — написал Губерниев в Телеграм-канале.

Также он отметил, что выиграть у Хорватии на выезде будет трудно, а с остальными соперниками необходимо одерживать победы.