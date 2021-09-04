Сегодня, 5 сентября, состоится 13-й этап чемпионата мира в классе «Формула-1» «Гран-при Нидерландов». Гонщики выйдут на старт в 16:00 по московскому времени.

Победу в квалификации одержал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. В тройку вошли действующий чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и его партнёр по команде Валттери Боттас.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял последнее место в квалификации, предпоследним стал его напарник Мик Шумахер.

После 12 этапов Хэмилтон занимает первое место в таблице, имея в активе 202,5 очка. Ферстаппен идёт вторым, набрав 199,5 очка. Тройку замыкает Ландо Норрис из «Макларена» (113 очков). Напомним, что предыдущий этап — «Гран-при Бельгии» — был прерван из-за погодных условий всего после четырёх проведённых кругов, и гонщики получили половину набранных очков.