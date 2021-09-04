Мария Ласицкене уступила украинке Ярославе Магучих на этапе «Бриллиантовой лиги». Андрей Рублёв вылетел с US Open. Вероника Жилина выиграла этап юниорского «Гран-при» в Кошице. Сборная России по футболу победила Кипр. Сборная России по волейболу одолела Нидерланды. СКА победил «Локомотив» в КХЛ. «Зенит» выиграл товарищеский Кубок, разгромив в финале ЦСКА. Самые интересные новости спорта 4 сентября – в дайджесте Nevasport.

Ласицкене взяла серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе, золото у Магучих

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе (Бельгия). Победительницей соревнований стала украинка Ярослава Магучих, которой покорилась высота 2,02 метра. Ласицкене завершила выступление на высоте 2,00 м.

Рублёв вылетел с US Open, проиграв Тиафо в пяти сетах

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В третьем круге он потерпел поражение от американца Фрэнсиса Тиафо в пяти сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 1:6.

Осака объявила о приостановке карьеры после вылета с US Open и расплакалась

Японская теннисистка Наоми Осака объявила о приостановке карьеры после вылета с Открытого чемпионата США. В третьем круге действующая победительница турнира сенсационно проиграла 73-й ракетке мира Лейле Фернандес из Канады. Игра завершилась со счетом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6.

Источник: Российские арбитры будут работать на матчах Олимпиады в Пекине-2022

Российские арбитры будут работать на хоккейном турнире в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине (Китай). Между ИИХФ и североамериканской лигу существует договоренность о делении квот на судей. В данный момент в шорт-лист включены несколько главных арбитров и несколько лайнсменов из КХЛ.

Кагановская и Ангелопол стали вторыми на юниорском Гран-при в Кошице

На этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Кошице (Словакия) завершились соревнования в танцах на льду. Победу одержали канадцы Натали Д’Алессандро и Брюс Уодделл, набравшие 163,04 балла по сумме двух программ. Россияне Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, лидировавшие после ритмического танца, опустились на второе место с результатом 160,72 балла. Замкнули тройку призеров София Тютюнина и Игорь Шустицкий (155,98), также представляющие Россию.

Гимнастка Линой Ашрам отказалась от участия в чемпионате мира-2021

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам пропустит предстоящий чемпионат мира. Турнир будет проходить в период с 18 по 24 октября в Китакюсю (Япония).

Россия обошла США в медальном зачете Паралимпиады и стала третьей

Сборная России поднялась на третье место медального зачета Паралимпийских игр в Токио (Япония). Сегодня, 4 сентября, российские спортсмены обошли команду США по числу золотых медалей. На данный момент в активе команды Паралимпийского комитета России 117 наград: 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых.

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Нидерландов», Мазепин последний

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации «Гран-при Нидерландов». Его результат — 1.08,885. В тройку вошли лидер общего зачёта и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Мерседеса», а также его партнёр по команде Валттери Боттас. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял последнее место с результатом 1.11,875, не попав во второй сегмент.

Санкт-Петербург занял первое место в общекомандном зачете ЧР по боксу

В субботу, 4 сентября, в Кемерове завершился мужской чемпионат России по боксу-2021. Сборная Санкт-Петербурга выиграла общекомандный медальный зачёт. Команда завоевала две золотых, две серебряных и четыре бронзовые награды.

Жилина с тремя квадами выиграла ЮГП в Кошице, на подиуме три россиянки

Российские фигуристки заняли четырех первых места на юниорском этапе Гран-при в Кошице (Словакия). Победу одержала Вероника Жилина, набравшая 216,92 балла по сумме двух программ. Второе место заняла Софья Муравьева с результатом 208,25 балла. Замкнула тройку лидеров Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе, набравшая 201,21 балла.

ЦСКА выиграл первый матч под руководством Фёдорова

ЦСКА одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2. Для ЦСКА эта победа стала первой под руководством Сергея Фёдорова. В стартовой игре столичные армейцы всухую уступили «Авангарду» (0:4).

«Зенит» разгромил ЦСКА и выиграл Кубок Кондрашина и Белова

«Зенит» стал обладателем Кубка Кондрашина и Белова. В финальном матче сине-бело-голубые с разгромным счётом победили ЦСКА со счётом 100:73.

СКА по буллитам победил «Локомотив» в КХЛ

СКА одержал вторую победу в двух играх регулярного чемпионата КХЛ-2020/21. В Выездной встрече с «Локомотивом» армейцы выиграли по буллитам — 4:3.

Россия в пяти сетах выиграла у Нидерландов на ЧЕ по волейболу

Сборная России по волейболу выиграла у Нидерландов в матче группового турнира чемпионата Европы — 3:2. Россияне крупно выиграли первый сет со счётом 25:13, во втором уступили 19:25, затем снова вышли вперёд 25:21 и проиграли четвёртый сет с таким же счётом — 21:25. На тай-брейке подопечные Туомаса Саммвелвуо вырвали победу — 3:2.

Россия выиграла у Кипра в отборе ЧМ по футболу-2022

Сборная России одержала победу над Кипром в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 — 2:0. Счёт на шестой минуте открыл Александр Ерохин. На 55-й минуте свой первый гол за сборную забил Рифат Жемалетдинов.

Украина и Франция обменялись голами, у украинцев 5 ничьих в 5 матчах

Украина и Франция сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:1. Примечательно, что жовто-блакитные сыграли вничью во всех пяти матчах отбора.

Россия стала лидером отборочной группы ЧМ по футболу-2022

Сборная России по футболу вышла в лидеры группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022. По итогам пяти туров на счету россиян три победы, 1 ничья, 1 поражение и 10 очков.