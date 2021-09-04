Сборная Хорватии обыграла Словакию в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 1:0. Единственный мяч провёл Марсело Брозович на 86-й минуте.

90 минут в центре обороны хорватов провёл защитник «Зенита» Деян Ловрен. В стартовом составе вышел бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич, которого в перерыве заменил экс-хавбек «Спартака» Марио Пашалич. За Словакию 79 минут отыграл бывший футболист «Зенита» Роберт Мак.

Благодаря победе Хорватия догнала в таблице по очкам Россию — у обеих команд стало по 10 баллов. Однако подопечные Валерия Карпина по итогам игрового дня вышли в единоличные лидеры таблицы благодаря большему количеству мячей. Разность голов обеих команд — «+4», но россияне забили 8 мячей, хорваты — 5. В сегодняшней встрече Россия обыграла Кипр 2:0.

На три очка от России и Хорватии отстаёт Словения, на счету Словакии 6 очков, у Мальты и Кипра — по 4.