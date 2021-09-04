Украина и Франция сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:1. Счёт открыл Николай Шапаренко на 44-й минуте красивым ударом из-за штрафной в девятку ворот Уго Льориса.

Антони Марсьяль на 50-й минуте забил ответный мяч.

Команды играли в следующих составах:

Украина: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Тымчик, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90+1), Миколенко, Ярмоленко (Зубков, 90+3), Яремчук (Сикан, 82), Цыганков (Малиновский, 82).

Франция: Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь, Коман (Диаби, 64), Тшуамени (Верету, 83), Погба, Рабио, Гризманн, Марсьяль (Бензема, 64).

Сборная Франции с двумя победами и тремя ничьими сохранила лидерство в группе D. Второй идёт Финляндия с 5 очками в трёх играх. Украина также набрала 5 очков, но в пяти встречах. Примечательно, что жовто-блакитные сыграли вничью во всех пяти матчах отбора.