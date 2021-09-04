Сборная России по футболу вышла в лидеры группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022. По итогам пяти туров на счету россиян три победы, 1 ничья, 1 поражение и 10 очков.

10 очков также набрала Хорватия, но после матчей 4 сентября Россия обошла действующих вице-чемпионов мира по голам. У подопечных Валерия Карпина восемь забитых и четыре пропущенных мяча. Разность голов у Хорватии также «+4», но при этом команда забила меньше — пять при пропущенном одном.

4 сентября Россия обыграла на выезде Кипр (2:0), а Хорватия в гостях одолела Словакию (1:0). 1 сентября команды провели очную встречу в Москве, завершившуюся нулевой ничьей.

В отборочном цикле ЧМ-2022 России осталось провести следующие игры:

7 сентября. Мальта (дома)

8 октября. Словакия (дома)

11 октября. Словения (на выезде)

11 ноября. Кипр (дома)

14 ноября. Хорватия (на выезде)

В финальную стадию ЧМ-2022 выйдут победители десяти групп, десять вторых мест и две команды по итогам Лиги наций пробьются в плей-офф.