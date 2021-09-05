В воскресенье, 5 сентября, в Нидерландах на автодроме «Кольцо Зандворт» пройдет гонка 13-го этапа Гран-при Формулы-1. Пилоты займут места на стартовой решетке в 16:00 по московскому времени.

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Стартовать с поула будет пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, накануне победивший в квалификации. Второе и третье места заняли гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас соответственно. Россиянин Никита Мазепин будет стартовать с последнего ряда.

Напомним, сейчас лидером личного зачета пилотов идет Хэмилтон, но его преимущество над Ферстаппеном составляет всего три очка.