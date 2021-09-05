Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал инцидент, произошедший в квалификации Гран-при Нидерландов. На прогревочном круге гонщика обогнал его напарник Мик Шумахер. По мнению Мазепина, это противоречило инструкциям со стороны команды.

«Мы обсудили в команде случившееся. Я думаю, по итогам этой дискуссии есть одна определённая вещь: система, про которую мне говорили в Имоле, больше не работает. Не уверен, когда она изменилась и как. Так что нам нужно найти систему, которая работает, потому что я не собираюсь сдаваться, он — тоже», — приводит слова Мазепина RaceFans.

По мнению россиянина, команде необходимо найти процедуру, которая станет обязательной и будет применяться по отношению к каждому пилоту. Это позволит им стать лучше, научиться понимать ситуацию и благодаря этому стать сильнее.

«Что мне не нравится в людях, это когда они нахальны, сражаясь за 19-е место. Думаю, это показывает их истинное лицо, и я не буду относиться к этому толерантно. Просто останусь самим собой, вне зависимости от исхода», — сказал Мазепин.

Напомним, россиянин занял последнее место в квалификации, его напарник — предпоследнее. Гонка в Зандворте будет проходить сегодня, 5 сентября, и начнется в 16:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Мазепин и Шумахер являются дебютантами Формулы-1, на данный момент они не заработали еще ни одного очка.