Российская лыжница Юлия Ступак приняла участие в открытом чемпионате Италии по лыжероллерам и выиграла спринтерскую гонку.

Соревнования проходят в Форни-Авольтри. Второе место заняла итальянка Катерина Ганц, третьей стала ее соотечественница Федерика Санфилиппо.

Победителем мужского спринта стал итальянец Федерико Пеллегрино. Вторым к финишу пришел российский лыжник Глеб Ретивых, третьим — еще один итальянец Маттео Танель.

Напомним, что Ступак и Ретивых тренируются в группе Маркуса Крамера. В нынешнее межсезонье к команде присоединились Пеллегрино и Франческо де Фабиани. По мнению итальянских лыжников, совместная работа поможет командам приблизиться к уровню норвежцев.