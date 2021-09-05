Вторая ракетка мира Даниил Медведев стал единственным представителем России, добравшимся до 1/8 финала Открытого чемпионата США.

Всего в основной сетке мужского турнира US Open выступили пять россиян. Первыми из борьбы выбыли Карен Хачанов и Евгений Донской. На старте соревнований они уступили Ллойду Харрису и Феликсу Оже-Альяссиму соответственно.

Андрей Рублев и Аслан Карацев выбыли на стадии третьего круга, где уступили американским теннисистам. Посеянный под пятым номером Рублев не смог одолеть Фрэнсиса Тиафо, а Карацев проиграл Дженсону Бруксби. Оба матча завершились в пяти партиях.

Медведев поочередно обыграл Ришара Гаске, Доминика Кепфера и Пабло Андухара, не отдав им ни сета. Сегодня он сыграет с Дэниелом Эвансом.