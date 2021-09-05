Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал, кому посвятил гол в ворота сборной Кипра в отборочном матче чемпионата мира-2022.

«Очень здорово, что победили и набрали три очка. Очень рад был отличиться, хотел бы посвятить этот гол своему сыну Фёдору, у которого сегодня день рождения, и супруге своей. Очень рад, что всё так сложилось сегодня», — сказал Ерохин в видео на YouTube-канале сборной России.

Напомним, матч Кипр — Россия проходил в Никосии вчера, 4 сентября. Гости одержали победу со счетом 2:0, по голу забили Ерохин и Рифат Жемалетдинов.

Набрав 10 очков, Россия вышла на первое место в турнирной таблице группы Н, опередив Хорватию по дополнительным показателям.

Следующий матч россияне проведут против Мальты, он состоится в Москве 7 сентября и начнется в 21:45 мск.