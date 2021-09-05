Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал очередной конфликт между пилотами Никитой Мазепиным и Миком Шумахером, произошедший в квалификации Гран-при Нидерландов.

«В такой ситуации… знаете, подобное произошло не в первый раз – и не в последний. Сложность в том, что мы позади, и они вынуждены сражаться лишь между собой. Потому их соперничество складывается острее – ведь это единственный поединок, где можно победить», — приводит слова Штайнера Motorsport.

По мнению босса команды, в сложившейся ситуации не стоит искать правых и виноватых. Каждый из гонщиков пытается добиться максимума, поэтому их отношения страдают. Если бы у «Хааса» была возможность бороться с другими командами, конфликтов могло бы быть меньше, считает Штайнер.

«Когда вы расстроены, то можете наговорить лишнего, а Никита был расстроен. Уже потом мы разобрались, что в действительности произошло. Но он отправился на пресс-сессию ещё до этого, не имея всей информации», — сказал Штайнер.

Напомним, россиянин занял последнее место в квалификации, его напарник — предпоследнее. Гонка в Зандворте будет проходить сегодня, 5 сентября, и начнется в 16:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Мазепин и Шумахер являются дебютантами Формулы-1, на данный момент они не заработали еще ни одного очка.