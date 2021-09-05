Мужская сборная России по волейболу сыграет с Финляндией на групповом этапе чемпионата Европы. Матч будет проходить в финском Тампере сегодня, 5 сентября, и начнется в 17:30 по московскому времени.

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На данный момент россияне занимают четвертое место в таблице группы С, имея в своем активе 2 очка. Финляндия (6) идет на втором месте. В плей-офф выйдут по четыре команды из каждой группы.

В первом туре россияне неожиданно проиграли сборной Турции, затем в пяти сетах одолели команду Нидерландов. Сборная Финляндии обыграла Испанию и Северную Македонию.