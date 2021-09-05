Шведская лыжница Линн Сван по-прежнему не вернулась к тренировкам с командой после травмы плеча, полученной в результате падения на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Об этом сообщил ее личный тренер Ула Равалд.

«У неё по-прежнему есть проблемы с плечом, всё дело в этом. Она тренируется, но раз её нет в Фонт-Ромеу, то это говорит о том, что у неё всё ещё есть проблемы. Она тренируется, но до сих не может делать это в полную силу», — приводит слова Равалда Expressen.

Сборная Швеции проводит третий сбор во французском Фонт-Ромеу. Ранее Сван пропустила высотный сбор в Тине (Франция) и этап подготовки в шведском Торнсбю.

Напомним, 21-летняя Сван является обладательницей Малого хрустального глобуса в спринтерском зачете. Спортсменка неоднократно побеждала на этапах Кубка мира.