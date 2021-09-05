В России на воскресенье, 5 сентября, выявлено 18 645 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 7 012 599.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 793 человека. 15 256 граждан выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 180,4 млн тестов. 187 200 жителей страны скончалось от коронавируса, еще 6 270 731 человек успешно преодолели болезнь.

Наибольший прирост заболеваемости вновь зафиксирован в Москве — 1542 человек. В Санкт-Петербурге выявлено 1357 новых случаев заражения, в Московской области — 826.