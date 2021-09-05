Российская фигуристка Аделия Петросян, завоевавшая бронзовую медаль на юниорском этапе Гран-при в Кошице, поблагодарила своих тренеров.

«Огромное спасибо Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу, Георгию Владимировичу и Ксении Владимировне за подготовку. Сергею Викторовичу отдельная благодарность за то, что был со мной в Кошице! Очень поддерживал, шутил, настраивал, помог мне собраться и поверить в себя», — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, для 14-летней Петросян это был первый международный старт в карьере. В произвольной программе фигуристка впервые прыгнула четверной тулуп.

Победительницей соревнований стала Вероника Жилина из группы Евгения Плющенко, исполнившая три четверных прыжка. Второе место заняла Софья Муравьева без элементов ультра-си, также тренирующаяся в академии «Ангелы Плющенко».