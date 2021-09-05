Нападающий «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему входит в сферу интересов итальянских клубов.

Как сообщает Corriere dello Sport, иранский форвард может перейти в «Рому». Однако возможный трансфер состоится лишь следующим летом, когда у Азмуна закончится срок контракта с «Зенитом». Римский клуб хочет подписать игрока бесплатно.

Руководство «Ромы» считает, что Азмун станет равноценной заменой для Борхи Майораля, который вернется в мадридский «Реал» по окончании срока аренды. Кроме того, в приобретении иранца заинтересован лично главный тренер клуба Жозе Моуринью.

Напомним, Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, до этого он играл в РПЛ за «Ростов» и «Рубин».