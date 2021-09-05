Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад поприветствовал публику на своем лыжероллерном фестивале Nordic Festival.

У себя в «Инстаграме» Фуркад опубликовал фото с фестиваль. «Спортивные соревнования без публики – это как дом без детей, в нём не хватает жизни. Спасибо всем, что это было безумие. Увидимся завтра для нового обмена эмоциями», — написал француз.

Напомним, вчера в рамках фестиваля состоялся мужской масс-старт, победу в котором одержал норвежец Стурла Хольм Лагрейд. Второе место занял россиянин Карим Халили, третье — немец Бенедикт Долль.

Фестиваль Фуркада проводится ежегодно. Француз объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2019/20. Он является пятикратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира и семикратным обладателем Большого хрустального глобуса.