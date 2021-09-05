Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал тот факт, что хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский не попал в стартовый состав на две предыдущие встречи с Казахстаном и Францией. Оба раза футболист появился на поле во втором тайме.

«Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы пообщались с Русланом, когда он прибыл в расположение сборной. Он обижается, что я не ставлю его в старт. Я поговорил с ним и попросил у него прощения», — приводит слова Петракова сайт Украинской ассоциации футбола.

Напомним, Украина и Франция сыграли вничью со счетом 1:1 в отборе на чемпионат мира-2022. До этого украинцы поделили очки с казахами — 2:2.

Примечательно, что украинцы сыграли вничью все пять матчей отборочного турнира, сейчас они занимают третье место в группе D.