Российский пилот команды «АРТ» Александр Смоляр занял третье место в третьей гонки этапа Формулы-3 в Нидерландах.

Россиянин поднялся на третью сточку из-за аварии, произошедшей за несколько кругов до финиша. Её участниками стали Виктор Мартан из «МП Мотоспорт» и Дэвид Шумахер из «Тридент». После инцидента Мартан получил 10 секунд штрафа и пропустил Смоляра на третье место.

Победу в гонке одержал Деннис Хаугер из команды «Према», второе место занял Клеман Новалак из «Тридент».

Следующий этап Формулы-3 будет проходить в Сочи в период с 24 по 26 сентября, он станет последним в текущем сезоне.