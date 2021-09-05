Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе со своими учениками посетил Будапешт (Венгрия) после юниорского этапа Гран-при в Кошице (Словакия).

Напомним, ученики Плющенко завоевали три медали турнира. Вероника Жилина и Софья Муравьева стали лучшими в соревнованиях девушек, Кирилл Сарновский победил по юношам.

«Рубрика «Наши завтраки». В самом красивом отеле Венгрии», – написал Плющенко в сторис своего «Инстаграма».

Он добавил, что его команда проводит выходной день после соревнований.

«Вот у нас завтрак. Все наши. Приятного аппетита! Так что сегодня у нас туризм. Сегодня будем на прогулке по Будапешту», – сказал Плющенко.