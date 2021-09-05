Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вновь сообщил, что хочет приостановить карьеру на год после окончания контракта с клубом.

«Когда мой контракт с клубом закончится, когда бы это не случилось, хочу сначала вспомнить, что значит вести нормальную жизнь. Пауза на год. У меня никогда такого не было. Но я предельно спокоен в этом вопросе», — приводит слова Клоппа RTL.

Специалист уверен, что перерыв пойдет ему на пользу. Он объяснил, что очень любит свою работу, но устал от того, что она никогда не заканчивается.

Напомним, действующий контракт Клоппа с «Ливерпулем» истекает летом 2024 года. Под руководством немецкого специалиста клуб выиграл Лигу чемпионов.

Сейчас «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 7 очков в трех турах.