Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал свое выступление в масс-старте на фестивале Мартена Фуркада Nordic Festival.

Спортсмен занял второе место, пропустив вперед норвежца Стурлу Хольма Лагрейда.

«На последнем огневом рубеже контролировал то, как стреляют другие ребята. К сожалению, не смог отработать последний рубеж чисто, но с одним дополнительным хватило удержать второе место. В целом доволен соревнованиями», – приводит слова Халили «Матч ТВ».

Согласно регламенту гонки, на каждой стрельбе биатлонисты могли использовать по три дополнительных патрона. При большем количестве промахов участники получали штраф – по 10 секунд за каждую незакрытую мишень.

Напомним, фестиваль Фуркада проводится ежегодно. Француз объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2019/20.