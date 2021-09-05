Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Бруну Алвеш продолжит карьеру в «Аполлон Смирнис».

Как сообщает официальный сайт греческого клуба, 39-летний футболист подписал контракт сроком на один сезон.

Напомним, 1 июля Алвеш присоединился к португальскому «Фамаликану», но спустя 21 день покинул клуб.

Российским болельщикам футболист известен по выступлению за петербургский «Зенит», цвета которого защищал в период с 2010 по 2013 год.

До переезда в Россию Алвеш играл у себя на родине за «Порту», «Фаренсе» и «Виторию», а также за греческий «АЕК». Из «Зенита» игрок перешел «Фенербахче», затем выступал за «Кальяри», «Рейнджерс» и «Парму».